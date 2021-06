Gurgeln mit einer Mundspüllösung halte ausschließlich die Viren im Rachen in Schach und das auch nur für kurze Zeit, sagt Prof. Schütte. Diese Wirkung zeige sich auch nur maximal für eine Stunde. Will man diesen kurzzeitigen Schutz nutzen, seien handelsübliche Lösungen, wie sie in Apotheken, oder Drogeriemärkten zu erhalten sind, sinnvoll. Diese würden zum Beispiel auch bei Zahnärzten flächendeckend genutzt.