... verliert die Sonne über 4.000.000 Tonnen an Masse. Sie wandelt Materie in Strahlung um und gibt somit Masse ab. Da die Sonne 330.000 Mal mehr Masse als die Erde und einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern hat, ist der Verlust nicht so enorm. Die verlorene Masse pro Sekunde beträgt 0,0000000000000000002 % der Gesamtmasse der Sonne. Bildrechte: Colourbox.de