Birgit Morkramer ist seit Anfang an dabei und auch Mitglied des neuen Verbands. Sie arbeitet im medizinischen Bereich im OP, in der sogenannten Operationstechnik. Seit zehn Jahren ist sie Wechseljahresberaterin. Einmal im Monat gibt sie einen Workshop zum Thema Wechseljahre an der Volkshochschule in Leipzig.