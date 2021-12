In Anhalt-Bitterfeld machte sich das ganze Ausmaß des Cyber-Angriffs nicht sofort bemerkbar: Zuerst hätten E-Mail-Server nicht mehr funktioniert, erzählt Sabine Griebsch, die die Technische Einsatzleitung in Anhalt-Bitterfeld übernommen hatte. "Am nächsten Tag, als das Telefon klingelte und das Amt für Brand, Katastrophenschutz und Rettungswesen sagte, es werden Dateien auf ihrem Laufwerk verschlüsselt... Spätestens am zweiten Tag, als bei dem Administrator, bei dem wirklich alle Sicherheitsanforderungen beachtet wurden, mit einmal der Rechner verschlüsselte – da haben wir dann gemerkt, das ist keiner der üblichen Sicherheitsvorfälle."

Hohe Dunkelziffer bei Hackerangriffen vermutet

In diesem Jahr hat es auch viele Behörden erwischt. Das Gesundheitsamt Ludwigslust-Parchim zum Beispiel kann deshalb seit Oktober keine Corona-Daten ans RKI melden. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hat in diesem Jahr 144 Millionen Schadprogramm-Varianten gezählt – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch das sind nur die, die bekannt geworden sind. Die Allianz-Versicherung schätzt, dass die Hackerangriffe sogar um mehr als 125 Prozent zugenommen haben.