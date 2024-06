Kogler sagt: "Ich konnte mit wenig Aufwand insgesamt 85 verwundbare Systeme in Deutschland, 65 in Österreich und 19 in der Schweiz finden." In Mitteldeutschland hält Kogler insgesamt fünf IT-Systeme aktuell für verwundbar: drei in Sachsen, eines in Sachsen-Anhalt und eines in Thüringen. "Es ist davon auszugehen, dass jedes System, das noch verwundbar ist, bereits angegriffen wurde und weiter angegriffen wird. Von verschiedenen Akteuren mit verschiedenen Zielen", sagt Kogler.