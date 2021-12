2016 soll von einem alten Bundeswehrbunker in Traben-Trabach an der Mosel aus auch ein groß angelegter Angriff auf Router der Deutschen Telekom gesteuert worden sein.

Dem Gericht zufolge hatte der Cyberbunker damit geworben, technisch alles möglich zu machen - außer Kinderpornografie und Terrorismus. Nach dem Motto "no matter what" habe man Kunden zugesichert, die Webseiten online zu halten - "egal, was passiert".