Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz ist Haftbefehl gegen die beiden Verdächtigen erlassen worden. Das teilten die Ermittlungsbehörden mit. Stefan Orthen von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sagte, beide Männer befänden sich in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter gehe davon aus, dass jeder der beiden festgenommenen Tatverdächtigen Schüsse abgefeuert habe. Sie sollen gehandelt haben, um eine vorhergehende Wilderei zu verdecken. Weiter hieß es, der Ermittlungsrichter gehe von Fluchtgefahr aus.

Einer der Verdächtigen wird nach dem Haftprüfungstermin am Landgericht Kaiserslautern in eine JVA gebracht. Bildrechte: dpa

Am frühen Montagmorgen waren in der Nähe von Kusel in Rheinland-Pfalz eine 24 Jahre alte Polizistin und ein 29 Jahre alter Polizist erschossen worden. Sie hatten zuvor gemeldet, dass sie in einem kontrollierten Auto totes Wild gefunden hätten und dass auf sie geschossen werde. Als Verstärkung eintraf, war die Polizistin bereits tot. Auch für ihren Kollegen kam jede Hilfe zu spät.