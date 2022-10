Haftpflichtversicherung Wie gut sind ukrainische Autos versichert?

Hauptinhalt

Das letzte, woran man denkt, wenn man vor einem Krieg flieht, sind wahrscheinlich die eigenen Versicherungspapiere. Und so kamen hier viele Menschen aus der Ukraine erstmal ohne ihre Autoversicherungen an. Bis Ende Mai wurden Schäden, die bei Unfällen mit unversicherten Fahrzeugen entstanden, durch eine Sonderinitiative aufgefangen. Mittlerweile müssen sich die ukrainischen Fahrzeughalter in Deutschland um eine Haftpflichtversicherung kümmern. Machen das alle?