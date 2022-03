In anderen Supermärkten ist Sonnenblumenöl ebenfalls knapp, Mehl genauso. MDR AKTUELL hat sich in zehn Supermärkten in Leipzig umgeschaut. Das Ergebnis: In fünf gab es kein Sonnenblumenöl, es war ausverkauft. In einem Supermarkt gab es sogar überhaupt keine Speiseöle mehr. Doch wer hamstert es eigentlich? Fragt man die Leute, will es keiner gewesen sein. Die meisten bekennen sich nicht zum Hamstern, der ein oder andere aber kann sich durchaus vorstellen, es auch mal zu tun.