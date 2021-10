Auf der Störungsmeldungseite "allestörungen.de" stiegen die Meldungen betroffener Whatsapp-Nutzer in Deutschland am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr sprunghaft an auf bis zu 150.000 Störungsmeldungen innerhalb einer Minute. Derzeit ist unklar, was genau die Störung verursacht und wann sie behoben sein könnte.