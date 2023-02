Die in Sachen Energie kostspieligste Anlage Sachsens ist überraschenderweise das Schloss Pillnitz. Und das, obwohl es als Sommerschloss für Besucher im Winter eigentlich geschlossen ist. Was die Energierechnung hier in die Höhe treibt, sind die historischen Pflanzenschutzhäuser. Da ist die Orangerie, in der 600 Kübelpflanzen, vor allem Orangenbäume aus dem Park Pillnitz, bei konstant plus acht Grad überwintern. Auch das fast 100 Meter lange, historische Palmenhaus, gehört dazu. Hier leisteten sich schon die sächsischen Könige eine australische und südafrikanische Palmenpracht, die es auch im Winter gern um die 18 Grad warm hätte. Auch kräftig zu Buche schlägt das Schutzhaus für die im Februar blühende Kamelie – die älteste und wohl auch größte nördlich der Alpen.