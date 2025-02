Was die Parteien fordern Heizungsgesetz – abschaffen oder beibehalten?

Die SPD will wie die Grünen am Gesetz festhalten, sieht aber durchaus Nachbesserungsbedarf. "Es ist bei jedem größeren, komplexen Regelwerk gang und gäbe, dass man immer ein bisschen nachsteuert, wenn man merkt, dass hier und da etwas nicht ganz praktikabel ausgestaltet war", sagt Nadine Scheer, Sprecherin für Klimaschutz und Energie der SPD-Bundestagsfaktion. "Aber ein Infragestellen eines Regelwerks, das ja genau diese Ermöglichung bringen soll, das wäre nicht sinnvoll“, betont sie.

Die AfD will das Gesetz "rückabwickeln", wie Marc Bernhard, der Baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, erklärt. Die Partei sei auch für umweltfreundlichere Heizungen. Die werde es aber mit dem Heizungsgesetz nicht geben, so der Vorwurf. "Es wird so gut wie kein CO2 eingespart, Riesen-Volksvermögen vernichtet, Heizen und Wohnen unbezahlbar gemacht", so Bernhard. Man müsse die Menschen "dabei unterstützen, vernünftige Heizungen" einzubauen.