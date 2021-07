Herbert Köfer gestorben

Köfer wurde am 17. Februar 1921 in Berlin geboren und begann seine Laufbahn am Theater, ehe er in den frühen 1950er Jahren zum Fernsehen ging – zunächst als Sprecher der DDR-Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera". Später avancierte er zu einem der beliebtesten und meistbeschäftigten DDR-Schauspieler. Besonders als Opa Schmidt in der Kultserie "Rentner haben niemals Zeit" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Neben seiner TV-Karriere war Köfer auch in Dutzenden Kinofilmen zu sehen, so in den DEFA-Klassikern "Nackt unter Wölfen", "Ein Lord am Alexanderplatz" oder "Krupp und Krause".