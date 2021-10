Nach dem Herbststurm "Ignatz" hat sich die Lage in Mitteldeutschland erst einmal wieder beruhigt. Wie die Thüringer Energienetze-Gesellschaft mitteilte, sind alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. Von dem Stromausfall waren am Donnerstag rund 20.000 Haushalte in Thüringen sowie 55.000 Kunden von Envia-M betroffen.