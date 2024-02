Auf dem Land ist es wahrscheinlicher an einem Herzinfarkt zu sterben als in der Stadt. Das ist das wichtigste Ergebnis einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Das Institut hat Frauen und Männer untersucht und in allen Altersgruppen ab 65 eine höhere Sterberate festgestellt, erklärt der Demografie-Experte Sebastian Klüsener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das ebenfalls an der Arbeit beteiligt war.