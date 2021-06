Deutscher Herzbericht 2020 Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen nehmen zu

Hauptinhalt

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen. Das belegt der Deutsche Herzbericht 2020. Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Patienten wuchs hier seit 2000 um über 40 Prozent.