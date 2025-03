Die Blütenstäube in den Städten, besonders solche von Bäumen, die an vielbefahrenen Straßen stehen, werden gewissermaßen aggressiver. Abgase und Staub reizen, auch, ohne dass eine Allergie besteht, die Schleimhäute der Nase und der Augen sowie der Bronchien, also der tieferen Atemwege. Abgase und Staub führen also zu einer Entzündung. Und durch entzündete Schleimhäute finden Blütenstäube sehr leicht den Weg in den Körper und führen so bei zu vielen Menschen zu einer Allergie der Atemwege.