Wenn Banken Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, müssen sie dafür Strafzinsen zahlen. Diese Kosten geben sie als sogenannte Verwahrentgelte an ihre Kunden weiter. Da sind auch Spendenorganisationen grundsätzlich keine Ausnahme.

Während der Flutkatastrophe im Ahrtal habe das sogar zu der absurden Situation geführt, dass für Geld, das von Banken selbst an das Netzwerk Aktion Deutschland Hilft gespendet wurde, auch solche Verwahrentgelte bezahlt werden mussten, erzählt die Geschäftsführende Vorständin Manuela Roßbach: "Also wir haben Vereinbarungen mit Banken, um die Strafzinsen zu umgehen. Allerdings muss ich sagen, dass die Banken im letzten Jahr die Summe dessen, was dann bezinst wird, niedriger gestellt haben."