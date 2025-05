Der Klimawandel wirkt sich auch auf Bäume in historischen Parkanlagen aus und stellt die Betreiber vor neue Herausforderungen. So hat jüngst die Klassikstiftung Weimar Alarm geschlagen: Die Beseitigung von Schäden, die dem Klimawandel geschuldet sind, lässt die Kosten explodieren. 50 Millionen Euro könnten dafür in den nächsten zehn Jahren zusammenkommen. Denn: Das UNESCO-Weltkulturerbe der Ilmpark wirkt zwar auf den ersten Blick wie eine intakte, grüne Parklandschaft, doch zwischen dem Grün finden sich immer wieder geschädigte, vertrocknete Pflanzen. Das betrifft sogar Bäume, die direkt an der Ilm stehen.