Die Maximalwerte von bis zu 37 Grad werden dabei in Teilen Sachsen-Anhalts und Thüringens vorausgesagt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes könnte es in beiden Ländern sogar bis zu 38 Grad heiß werden. Auch in Sachsen werden Spitzenwerte von 36 bis 37 Grad prognostiziert.

Selbst im mittleren Bergland, also in rund 800 Metern Höhe, kann es am Donnerstag teilweise wärmer als 30 Grad werden. Für den Brocken erwartet das MDR-Wetterstudio 26 Grad. Fehlender Regen sorgt unterdessen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter für eine hohe Waldbrandgefahr.