In Mitteldeutschland 35 Grad

In Mitteldeutschland wird am Freitag wohl die 35-Grad-Marke geknackt. Hotspot war Sachsen-Anhalt. Im Ort Demker wurde bis zum Nachmittag mit 34,8 Grad der höchste Wert registriert. Knapp dahinter folgten Genthin, Eisleben und Königshütte im Harz.

In Thüringen zeigte der Messpunkt Sternwarte in Jena 34,5 Grad an. In Sachsen war zunächst Torgau mit 33,7 Grad Spitzenreiter. Wer Abkühlung suchte, musste schon auf die Gipfel der Mittelgebirge. Am Fichtelberg war es mit 22,3 Grad angenehm lau, auf dem Brocken 23,5 Grad warm. Hier der Wetterausblick für Mitteldeutschland.

Die Temperaturen um 15 Uhr an verschiedenen mitteldeutschen Orten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Badetote, überfüllte Freibäder und Notaufnahmen

Viele Menschen suchten Abkühlung in Seen, Flüssen und dem Meer, doch freie Gewässer bergen auch Gefahren. So ertranken in der Ostsee zwei Menschen. Vor Rügen zogen Rettungskräfte am Donnerstag einen 43-Jährigen nahe Göhren leblos aus dem Wasser, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Nach Polizeiangaben war es das erste derartige Badeunglück auf Rügen in dieser Saison. Nahe Greifswald erlitt eine 71-Jährige nach dem Baden in der Ostsee einen Kollaps, die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus.