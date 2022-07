Die Messstation Dresden-Strehlen hat am 19. Juni 39,2 Grad im Schatten gemeldet. Das war der deutsche Hitzerekord für den gesamten Monat. In der Innenstadt dürfte es noch ein paar Grad heißer gewesen sein. Längst ist bekannt, dass sich Städte stärker aufheizen als das Umland und die Wärme bis tief in die Nacht speichern, insbesondere in Tallagen. Solche Hitzetage gibt es immer häufiger. Laut Prof. Dr. Uwe Schlink vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig-Halle ist das eine Folge des Klimawandels: "Wir wissen, dass es in der Region schon um 1,9 Grad wärmer ist als das langjährige Klimamittel. Und die Klimaprojektionen zeigen, dass bis 2050 die zwei Grad erreicht werden. Der Anstieg des Mittelwertes, der ja relativ gering ist, kommt dadurch zustande, dass insbesondere die Nachttemperaturen hochgehen. Dadurch haben wir sehr häufig Tropennächte. Das ist ja gerade für die Menschen in der Stadt so sehr belastend."