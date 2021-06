Auch unsere tierischen Verwandten, die Schimpansen, wissen, was bei großer Hitze zu tun ist. Hjalmar Kühl vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Leipzig hat es untersucht: "Viele Aktivitäten der Schimpansen werden dann in die kühleren Morgen- und Abendstunden gelegt und es finden besondere Verhaltensanpassungen statt. Man findet die Schimpansen in kleinen Tümpeln, die in Galeriewäldern gelegen sind, wo sie sich stundenlang abkühlen können. Sie nutzen auch dort existierende Höhlen, die eine geringere Einstrahlung haben durch die Sonne und deswegen einige Grade kälter sind als die Umgebungstemperatur."