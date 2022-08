Abkühlug zum Wochenende hin

Selbst im mittleren Bergland, also in rund 800 Metern Höhe, kann es am Donnerstag teilweise wärmer als 30 Grad werden. Für den Brocken erwartet das MDR-Wetterstudio 26 Grad. Fehlender Regen sorgt unterdessen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter für eine hohe Waldbrandgefahr.

Doch Abkühlung ist in Sicht: In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 17 bis 22 Grad, die Bewölkung nimmt immer weiter zu. In Teilen von Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu Gewittern in Kombination mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.

Auch tagsüber gibt es am Freitag teils Schauer und Gewitter, die zumindest örtlich kräftig ausfallen können. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 30 Grad. Am Samstag und Sonntag werden dann nur noch maximal 23 bis 25 Grad in Mitteldeutschland erreicht.

Zuletzt waren im Juli neue Hitzerekorde mit Temperaturen von örtlich über 40 Grad in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgestellt worden.