Hitze und Trockenheit Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Wissenschaftlicher im sächsischen Tharandt forschen seit rund 200 Jahren dazu, wie sich Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen lassen. Wie der "Wald der Zukunft" – so der Name des Forschungsprojekts – aussieht oder welche Baumarten künftig Hitze und Dürre in unseren Städten trotzen, wird dort im Labor untersucht und im ältesten Forstbotanischen Garten der Welt getestet.