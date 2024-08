Nach Informationen des MDR-Wetterstudios wurde am Dienstag die höchste Temperatur in Vachdorf in Thüringen gemessen, dort stieg das Thermometer bis auf knapp 36 Grad. In Sachsen-Anhalt war es mit 34,8 Grad in Zeitz am wärmsten, Sachsen blieb mit 34,7 Grad in Altmittweida knapp darunter.