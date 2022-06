Auch in Thüringen werden in den kommenden Tagen Hitzerekorde erwartet. Die anhaltende Trockenheit hat die Pegelstände der Flüsse und Bäche auf ein sehr niedriges Niveau gedrückt.



Mehrere Landkreise und Städte im Freistaat haben deshalb ihren Bürgern Regeln zum Umgang mit den Gewässern verordnet. So darf in mehreren Teilen des Landes kein Wasser aus den Flüssen mittels Pumpen entnommen werden. Jena verbot seinen Bürgern sogar, Wasser mit Gießkannen aus den Flüssen zu schöpfen.