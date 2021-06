Das Geschäft der Filialisten ist anders ausgerichtet als das eines Einzeloptikers, ganz besonders, wenn es um die Gewinnmarge geht – also die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Hier spielen die Mengen eine entscheidende Rolle.

Wie das zum Beispiel bei der Filiale Fielmann abläuft, dem Marktführer in Deutschland, erklärt der Leipziger Niederlassungsleiter, Ralf Heitjohann: "Wir haben 800 Geschäfte und kaufen halt nicht von diesem einen Modell fünf, sondern 50.000. Und damit ist es natürlich so, dass wir im Bereich des Einkaufes weitaus besser dran sind aufgrund des höheren Volumens." Der günstigere Einkaufspreis werde auch an die Kunden und Kundinnen weitergegeben.