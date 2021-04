In Sachsen müssen die Einrichtungen deshalb grundsätzlich Besuche auf den Bewohnerzimmern ermöglichen und sicherstellen. Das schreibt das Sozialministerium in seinem Informationsblatt zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung . Doch nicht alle halten sich daran.

Auf Anfrage von MDR AKTUELL antwortet das Sozialministerium schriftlich: "Die derzeit sehr angespannte Infektionslage und die berechtigte Furcht vor einem Eintrag von besorgniserregenden Sars-CoV-2-Varianten führt möglicherweise in einigen Heimen zu einer restriktiven Handhabung der Besuchsregelungen trotz hoher Durchimpfungsraten in den Heimen. Dies ist dem Sächsischen Sozialministerium und der Heimaufsicht aus einigen Beschwerden bekannt."

Denn trotz Impfungen hat es in letzter Zeit Fälle gegeben, in denen es zu Corona-Infektionen in Alters- oder Pflegeheimen kam. Die Einrichtungen fürchten rechtliche Konsequenzen, denn sie tragen am Ende die Verantwortung und müssen die Bewohner schützen. Frank Zwinscher kennt diesen Balance-Akt. Er ist einer der Geschäftsführer der Z&L Unternehmensgruppe aus Mittelsachsen, die Pflege im stationären und teilstationären Bereich anbietet und sagt: "Dieser Spagat ist für die Einrichtungen sehr sehr schwer." Die Regelungen im Land würden ständig immer wieder schnell wechseln und die Einrichtungen müssten sich neu darauf einstellen. Das sei ein sehr hoher personeller Aufwand, den die Einrichtungen dadurch hätten.