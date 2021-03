Das RKI teilte MDR AKTUELL mit, dass man konkrete Fälle bzw. Konstellationen generell nicht kommentiere. Die Entscheidung zu Isolation und Quarantäne sei Sache des Gesundheitsamtes. Weiter heißt es in der Antwort des RKI: "Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen sich unverzüglich für 14 Tage häuslich absondern, gerechnet ab dem letzten Tag des Kontaktes zum Quellfall. Aufgrund der beobachteten Zunahme der besorgniserregenden SARS-CoV-2-Varianten entfällt aufgrund derzeit fehlender Daten, mindestens so lange bis mehr Erfahrungen vorliegen, die Möglichkeit einer Verkürzung der häuslichen Absonderung durch einen negativen SARS-CoV-2-Test."

Kontaktperson der Kategorie 1 ist in dem Fall das Kind der Nutzerin. Die Quarantäne gilt in dem Fall nur für das Kind. Rein sachlich kann unsere Hörerin arbeiten gehen, da die Quarantäne nicht für Haushaltsmitglieder gilt.

Susanne Pohle, Fachanwältin für Verwaltungsrecht in Leipzig sieht in solchen Fällen dennoch rechtlichen Spielraum. In ihrer Kanzlei haben Fälle, in denen es um Corona-Themen geht, zugenommen: "Die Problemstellung haben wir immer öfter. Unserer Auffassung nach ist es so, dass man sich natürlich freitesten kann. Wenn der Anschein der Infiziertheit durch einen negativen Test widerlegt wird, spricht nach meiner Auffassung gar nichts dagegen, dass zum einen das Kind einen Anspruch darauf hat, wieder in die Betreuung zu gehen, und die Mutter wieder ein Recht hat, arbeiten zu können."