Parallel entwickelte Glow auch eine Kampagne für die Thüringer Polizei. Die sehe anders aus, erklärt Johannes Krempl, der Geschäftsführer der Werbeagentur: "Hier haben wir tatsächlich einen relativ geringen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund und haben einen sehr hohen Anteil an – ich sag mal – 'biodeutsch' aussehenden Menschen." Das liege aber auch daran, dass man für die Kampagnen mit echten Polizistinnen und Polizisten arbeite. "Und es gibt einfach momentan noch nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Thüringer Polizei."