Auf die Frage, warum einige Filme dann nicht wenigstens in der Mediathek zu sehen seien erklärt Naumann: "Wir müssen uns ja an Recht und Gesetz halten und für uns gilt der Medienstaatsvertrag. Und der aktuelle Medienstaatsvertrag verbietet uns außereuropäische Lizenzankäufe in die Mediathek einzustellen. Das ist schwierig nachzuvollziehen, aber so ist die Medienrechtelage. Deshalb finden sich eigentlich nie US-Serien oder Filme in der Mediathek. Es sei denn – und jetzt kommt die nächste Spitzfindigkeit – sie sind zu mehr als 50 Prozent in Europa co-produziert. So ist die aktuelle Gesetzeslage."