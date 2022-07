Der klassische Bankraub am Schalter war einmal. Heutzutage setzen Kriminelle vermehrt auf Geldautomatensprengungen, um schnelles Geld zu machen. Der regionale Brennpunkt liegt dabei in Nordrhein-Westfalen. 2020 ereigneten sich dort 176 Angriffe auf Geldautomaten. In Sachsen-Anhalt stiegen die Fallzahlen im gesamten Bundesgebiet neben Bremen am stärksten. Die Täter: Meist professionell organisierte, international agierende Banden.

Sprengungen durch Farbpatronen unattraktiv machen?

MDR-User Eckhard Lochner aus Schwallungen hat uns zu dem Problem eine Frage gestellt: "Warum werden Geldautomaten nicht standardmäßig mit einer technischen Vorrichtung ausgestattet, die im Fall der Zerstörung oder des gewaltsamen Öffnens des Geldautomaten, den Inhalt, sprich die Geldscheine, durch Farbzusatz, unbrauchbar macht?" Damit könnte dieser Kriminalität der Boden entzogen werden.

Insgesamt flogen im vergangenen Jahr 21 Geldautomaten in Sachsen-Anhalt in die Luft. So hallte ein lauter Knall eines Nachts auch durch die Straßen in Lützen. Einbrecher sprengten einen Geldautomaten in einer Geschäftsstelle der Sparkasse Burgenlandkreis. Der Schaden diesmal: Mehrere hunderttausend Euro.

Bisher investierte die Sparkasse Burgenlandkreis jährlich einen sechsstelligen Betrag in Sicherheitstechnik. Auch in Geldeinfärbesysteme? Mario Kerner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burgenlandkreis: "Wir hatten hier keine Farbpatronen-Sicherung. Wir haben an vielen Standorten Farbpatronen eingesetzt, stellen aber wie viele andere Institute mittlerweile fest, dass das die Täter gar nicht mehr abschreckt. Es gibt mittlerweile wohl einen Zweitmarkt für eingefärbte Geldscheine."

Kleiner Schwarzmarkt für eingefärbte Scheine