Hörer machen Programm Warum hört man immer nur von Falschfahrern?

Sicher müsste es besser heißen: "Auf der A9 ist ein falsch fahrendes Auto unterwegs". Denn natürlich gibt es auch Falschfahrerinnen. Die machten aber nur einen kleineren Teil aus, weiß Verkehrsexperte Oliver Reidegeld vom ADAC. Nach seinen Worten ist es tatsächlich so, dass bei den untersuchten Fällen mehr Männer erfasst worden seien. Daraus lasse sich aber jetzt nicht im Umkehrschluss ableiten, dass das wirklich überproportional viele Männer seien. Man müsse dabei auch sehen, dass die meisten Falschfahrten gut ausgingen. Das bedeute, der Falschfahrer verlasse rechtzeitig die Autobahn. So ein Fall werde gar nicht erfasst, erklärt Reidegeld.

Dennoch zeigt sich auch beim Blick auf die Unfallzahlen durch Falschfahrten eine klare Tendenz. Allein in Sachsen-Anhalt gab es der Polizei zufolge vergangenes Jahr 13 Unfälle, die durch Geisterfahrer verursacht wurden. Ganze elf Mal saßen dabei Männer am Steuer. Reidegeld hat dafür eine weitere mögliche Erklärung, die in der Statistik liegt: