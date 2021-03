Was ist, wenn wegen fehlender Infektionen dieser Prozess nicht stattfindet ? Infektiologe Markus Knuf kann in vieler Hinsicht beruhigen. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Coronabeschränkungen nur vorübergehend sind: "Aus Sicht des Immunsystems ist das immer noch ein sehr kurzfristiger Prozess, das heißt: Die Fähigkeit, sich im nächsten oder übernächsten Jahr mit Erregern auseinanderzusetzen, geht ja nicht verloren."

Außerdem bekommt das kindliche Immunsystem auch im häuslichen Kontakt mit Eltern oder Geschwistern genug Dinge, an denen es trainieren kann. "Also es ist nicht immer so, dass man zwingend eine Infektionskrankheit durchmachen muss, sondern das Immunsystem ist ein System, das permanent in Bewegung ist und sich auch mit nicht ganz so gravierenden Infektionen oder Stimulationssituationen auseinandersetzt."