Bereits in der Nacht zu Sonntag starb in Pfaffenhofen ein Feuerwehrmann beim Hochwasser-Einsatz. Er sei mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert und am Sonntagmorgen tot geborgen worden, teilte das Landratsamt mit. Helfer bangen außerdem weiter um einen Feuerwehrmann, der in Offingen in Schwaben vermisst wird. Der 22-Jährige war ebenfalls in der Nacht zu Sonntag bei einem Einsatz in einem Boot unterwegs.