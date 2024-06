Im schwäbischen Landkreis Augsburg brach am Samstagmittag ein Damm. Das teilte das Landratsamt mit. Bewohner in bestimmten Straßenzügen in dem Ort Diedorf mussten ihre Wohnhäuser verlassen. Das Landratsamt in Augsburg erklärte: "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben." In Burgwalden sei ein Damm gebrochen und ein Deich am Anhauser Weiher habe nachgegeben, hieß es. Die Behörden warnten auch, sich von Bahnunterführungen fernzuhalten. Es bestehe Lebensgefahr.