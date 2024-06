Dammbruch im Landkreis Augsburg

Im schwäbischen Landkreis Augsburg sind am Samstagmittag ein Deich und ein Damm gebrochen. Das teilte das Landratsamt mit. Bewohner in bestimmten Straßenzügen in dem Ort Diedorf müssen ihre Wohnhäuser verlassen. Aufgrund der hohen Wassermassen werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet, teilte das Landratsamt Augsburg mit. "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben."

In Burgwalden sei ein Damm gebrochen und ein Deich am Anhauser Weiher gab nach. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Bereiche sollten sich unverzüglich innerhalb der nächsten Stunde selbstständig in die Diedorfer Schmuttertalhalle begeben. Die Behörden riefen auch auf, sich von Bahnunterführungen fernzuhalten. Teils könnten Fluten dort abfließen. Es bestehe Lebensgefahr.

Söder besucht Hochwassergebiet

Ministerpräsident Markus Söder reiste gemeinsam mit Innenminister Joachim Herrmann in das schwäbische Hochwassergebiet. Die beiden CSU-Politiker besuchten das schwer betroffenen Diedorf. Für die Bürger sei die Situation eine "extreme Belastung", sagte der Söder. "Das ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los." Der Schwerpunkt des Unwetters liege aktuell in Schwaben, deshalb würden dort die Ressourcen zusammengezogen. "Ohne die Helferinnen und Helfer hätten wir gar keine Chance", wandte sich Söder an die Rettungsdienste. Sie alle zeigten einen vorbildlichen Einsatz. An die Bürgerinnen und Bürger appellierte er: "Bitte die Regeln befolgen."

In dem Ort mussten die Bewohner bestimmter Straßenzüge umgehend ihre Häuser verlassen. Die Fluten stiegen. "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben", warnte eine Sprecherin des Landratsamtes Augsburg.

Katastrophenfall in mehreren Landkreisen ausgerufen

Bildrechte: IMAGO/vmd-images Der Landkreis Augsburg hatte zuvor bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Das Landratsamt rechnet nach eigenen Angaben damit, dass insbesondere in den Gemeinden Fischach und Langenneufnach die Pegelstände in den kommenden Stunden stark steigen werden. Einige Straßen im Landkreisgebiet seien bereits überflutet. Die Flüsse Schmutter bei Fischach und die Zusam bei Fleinhausen erreichten den Behörden zufolge die höchste Hochwasser-Meldestufe vier. In Fischach haben Helfer nun Menschen mit einem Hubschrauber aus ihren von den Fluten eingeschlossenen Häusern gerettet. Die Bewohner hätten auf andere Weise ihre Häuser nicht mehr verlassen können, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Im bayerischen Landkreis Günzburg wurde bereits am Freitag angesichts des extremen Dauerregens und der erwarteten Hochwasserlage vorbeugend der ersten Katastrophenfall ausgerufen. In der Region gehe es darum, die potenziell betroffenen Städte und Gemeinden besser unterstützen zu können, teilte das Landratsamt mit. Menschen sollten sich von Gewässern fernhalten, hieß es.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Stefan Puchner Neben den Landkreisen Günzburg und Augsburg gilt auch in Aichach-Friedberg und im Landkreis Neu-Ulm der Katastrophenfall. Die Lage im Landkreis sei "gebietsweise dramatisch". Das Landratsamt von Neu-Ulm teilte mit, Hintergrund seien mehrere Einsatzschwerpunkte im gesamten Landkreis. Vor allem im südlichen Landkreis mit den Flüssen Roth, Osterbach und Biber habe sich die Lage zugespitzt.