In Tschechien hat der Regen zu Stromausfällen geführt. Nach Angaben der Energieversorger waren am Samstag mehr als 60.000 Haushalte betroffen, ein Drittel im Bezirk Ústí nad Labem an der Grenze zu Sachsen. Wegen des aufgeweichten Bodens und heftigen Windes seien Bäume in Freileitungen gestürzt. Auch einige Bahnstrecken waren blockiert, etwa zwischen Franzensbad und Bad Brambach in Sachsen. Im Osten von Tschechien und im Raum Opava an der Grenze zu Polen wurden Tausende Menschen in Sicherheit gebracht.



An Dutzenden Pegelmessstationen gilt die höchste Hochwasser-Alarmstufe. Etwa 100.000 Feuerwehrleute wurden landesweit mobilisiert. In Brno im Südosten Tschechiens wurde am Samstag ein Krankenhaus evakuiert, die nordöstliche Region Mähren erklärte den Notstand.