In Sachsen entspannt sich die Lage hingegen zusehends. Aktuell gilt nur für den Elbepegel in Schöna die Hochwasser-Alarmstufe 3. Das Wasser stand dort am Dienstagmorgen bei 6,31 Metern. Für die Neiße in Görlitz gilt nur noch Stufe 2. In Dresden rechnet man damit, dass der Pegel der Elbe auf maximal sechs Meter ansteigen wird. Das ist zwar vier Mal so hoch wie normal, aber nicht so hoch wie noch vor einen Tagen befürchtet.