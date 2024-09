Extremwetter Hochwasserlage entspannt sich nur langsam – Sorge entlang der Oder

20. September 2024, 10:46 Uhr

An der Elbe gehen die Pegelstände zurück, in Schöna und Dresden wurde die Alarmstufe abgesenkt. In den Nachbarländern beginnen die Menschen mit Aufräumarbeiten. Entwarnung gibt es entlang anderer Flüsse im Osten und Süden Deutschlands. Entlang der Oder in Deutschland bereitet man sich auf den Höhepunkt erst noch vor.