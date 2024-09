In Tschechien hat der Regen zu Stromausfällen geführt. Nach Angaben der Energieversorger waren am Samstagmittag mehr als 60.000 Haushalte betroffen, ein Drittel im Bezirk Ústí nad Labem an der Grenze zu Sachsen. Wegen des aufgeweichten Bodens und heftigen Windes seien Bäume in Freileitungen gestürzt oder sie blockierten Bahnstrecken, etwa zwischen Franzensbad und Bad Brambach in Sachsen. Im Osten von Tschechien gab es Evakuierungen. Auch in Polen wurden erste Dörfer wegen Überflutung geräumt.