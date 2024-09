Auch an der Elbe in Sachsen steigen die Pegelstände. Am Pegel Schöna wurde am Samstagnachmittag die Alarmstufe 1 erreicht. Prognosen zufolge soll der Wasserstand in der kommenden Woche weiter ansteigen – die höchste Hochwasseralarmstufe 4 mit einem Pegelstand von sieben Metern ist dem Landeshochwasserzentrum möglich. Allerdings gab der Deutsche Wetterdienst eine leichte Entwarnung. Es gebe in Sachsen bis Sonntagmittag zunächst eine Regenpause.