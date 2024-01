Bildrechte: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Schneeschmelze und Regen Wetterdienst warnt vor steigender Hochwassergefahr in Mitteldeutschland

Hauptinhalt

21. Januar 2024, 20:21 Uhr

Durch einen Wetterumbruch kommt es in den nächsten Tagen zu Regen und Schneeschmelze. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dadurch steige die Gefahr von Überschwemmungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erneut an. Die Temperaturen klettern bis in den zweistelligen Bereich.