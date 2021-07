Bei der Unwetterkatastrophe sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen.Die Lage hat sich inzwischen stabilisiert. Die Aufräumarbeiten schritten am Montag voran. In allen Gebieten versuchten die Retter, sich angesichts des sich zurückziehenden Wassers ein umfassenderes Lagebild zu machen. Noch immer werden allerdings zahlreiche Menschen vermisst. Die Polizei in Koblenz kündigte an, zusammen mit Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und weiteren Rettern das Hochwassergelände nochmals abzusuchen.