Allerdings: Was bisher genau umgesetzt wurde, bleibt unklar. Auf eine Anfrage des MDR antworteten weder das BKK noch das BMI. Das BBK verweist in der Stellungnahme von April auf den Ausbau der Warn-App Nina für bis zu 40 Millionen Nutzer. Nach aktuellen Zahlen haben die App in Deutschland derzeit allerdings lediglich rund 9 Millionen Menschen auf ihrem Handy installiert.

Noch bei der Innenministerkonferenz (IMK) im Juni in Rust war der Warntag 2020 ein Thema. TOP 34 umfasste damals einen "Auswertebericht von Bund und Ländern". Der von April stammende Bericht "und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen" wurden laut IMK-Beschluss zur Kenntnis genommen. Allerdings wurde der Bericht als Verschlusssache (VS) eingestuft – der Öffentlichkeit ist er bis heute nicht zugänglich.

Wichtig ist laut BBK auch die mögliche Verwendung von Sirenen. Auf der Bundespressekonferenz am Montag konnte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums – dem das BBK untergeordnet ist – auf Nachfrage allerdings nicht sagen, wie viele funktionstüchtige Sirenen es in Deutschland noch gibt. Diese waren in den 1990er-Jahren massiv abgebaut worden. Laut den jeweiligen Landesregierung gibt es derzeit in Sachsen noch 3.200, in Sachsen-Anhalt knapp 2.000 und in Thüringen rund 2.300 Sirenen.