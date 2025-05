Der Wetter-Experte Jörg Kachelmann hat die in zahlreichen Online-Medien verbreiteten Meldungen, Deutschland stehe 2025 ein "Höllensommer" bevor, als "freie Erfindung, die in den Online-Medien sehr gut klickt" bezeichnet. Kachelmann sagte MDR AKTUELL, die Aussage, dass in drei Monaten die Hölle losbreche, könne man als "Unsinn" betrachten.

Kachelmann zufolge gehen beide Wettermodelle davon aus, dass es "zu warm" werde. Das amerikanische Modell sage eher einen feuchten Gewittersommer vorher. Das wäre nicht die "Hölle" von den Temperaturen her, aber gut vom Regen her. Das europäische System würde hingegen einen trockenen, aber nicht extrem heißen Sommer vorhersagen. "Also im Moment sagt kein Modell, dass es ein Höllensommer wird, sondern das ist einfach eine freie Erfindung, die aber sehr gut klickt in den Online-Medien."