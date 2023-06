David May, Bereichsleiter Organisation bei Dynamo Dresden, tut sich schwer mit der Frage. Denn es sei nicht einfach, die Gesamtsumme der Geldstrafen zu ermitteln. In den letzten Jahren könnten es etwa eine Million Euro gewesen sein.

May sagt: "Was ich sagen kann, in den letzten zehn Jahren ungefähr, da sind wir bei plus minus einer Million. Ob man damit einen guten Zweitligaspieler verpflichten kann, will ich nicht bewerten."