Ob dadurch mehr Menschen an Darmkrebs oder anderen Krankheiten gestorben sind, die früher hätten erkannt werden können – das müssten die Zahlen erst zeigen. Doch Bodendieck kann aus eigener Erfahrung als Arzt und von den Krankenhäusern in Sachsen berichten. "Was wir allerdings an Berichten haben, ist tatsächlich, dass Patientinnen und Patienten später in die Krebsbehandlung gekommen sind und die Tumorstadien zum Teil doch deutlich höher gewesen sind, als wir es vor der Corona-Pandemie gesehen haben."