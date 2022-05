Begründet wurde Antrag damit, dass es keine wissenschaftlichen Studien gibt, die den evidenzbasierten Einsatz von homöopathischen Mitteln belegen können. Somit fehlten auch die Grundsätze, nach denen der Wissenserwerb in der Weiterbildung überprüft werden könnte, heißt es in einer Veröffentlichung des Ärzteblatts. Auf diese Punkte verwiesen in der Diskussion mehrere Ärztetagsdelegierte, unter anderem Klaus Thierse von der Ärztekammer Berlin.